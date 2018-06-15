РИАМО - 15 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил всех мусульман Подмосковья с праздником Ураза-байрам и пожелал им здоровья и благополучия, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

"Поздравляю всех мусульман Подмосковья с завершением священного месяца Рамадан и праздником Ураза-байрам! Этот светлый праздник, который несёт в себе радость духовного очищения и самосовершенствования – часть большого и важного наследия ислама. Древняя традиция встречать эти дни в кругу друзей и родных, делать добрые дела, заботиться о тех, кто нуждается в поддержке, сближает людей, укрепляет межнациональное согласие в Московской области», - сказал Воробьев.

По его словам, важно, что мусульманские религиозные организации и национальные объединения Подмосковья активно участвуют в общественной жизни области, поддерживают благотворительные, патриотические, волонтёрские инициативы.

"Желаю вам здоровья и благополучия. Пусть в ваших домах всегда будет мир, гармония и взаимопонимание! Успехов во всех добрых начинаниях!» - заключил губернатор.

Ураза-байрам – исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан. Традиция празднования дня разговения ведет свое начало со времен пророка Мухаммеда с 624 года. В день праздника мусульмане совершают праздничную ритуальную молитву, готовят традиционные блюда, а после молитвы накрывают праздничные столы, приглашают в гости соседей, родственников и друзей.