РИАМО – 15 июн. Центробанк России представил для публичного обсуждения проект указания о предельных размерах базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), передает Федеральное агентство новостей.

«Это первый шаг по ранее анонсированной Центробанком реформе тарификации в ОСАГО. В качестве первого этапа реформы предлагается расширить коридор базового тарифа для легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам. Также ожидается, что подешевеют полисы для владельцев мотоциклов и мотороллеров», – говорится в сообщении.

Среди других изменений – реформирование скидки за безаварийную езду и надбавки за совершенные аварии. Как ожидается, регулятор планирует перейти на годовой порядок его расчета.

Проект должен утвердить совет директоров Банка России. Ожидается, что это произойдет до 20 июня. Документ вступит в силу через десять дней после этого.