РИАМО - 15 июн. В Соборной мечети Москвы несколько десятков тысяч мусульман собрались на праздничную службу в честь одного из главных праздников – Ураза-байрам, передает корреспондент РИАМО в пятницу.

«От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации, от имени Совета муфтиев России я сердечно поздравляю всех с великим праздником ислама - Ураза-байрам», - сказал председатель Духовного управления мусульман РФ, председатель Совета муфтиев России шейх Равин Гайнутдин.

Все желающие посетить праздничную службу поместиться в Соборной мечети не смогли, поэтому многим пришлось расположиться вокруг здания.

Ураза-байрам знаменует окончание поста, длящегося целый месяц и представляющего собой одну из наиболее значимых традиций ислама.

В этот праздник мусульмане поздравляют друг друга словами «Ид мубарак!», что можно перевести как «благословенный праздник».