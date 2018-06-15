РИАМО - 15 июн. Рекордные 50 тысяч пассажиров воспользовались транспортно-пересадочным узлом (ТПУ) «Лужники» Московского центрального кольца (МЦК) во время матча-открытия чемпионата мира по футболу FIFA 2018, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Накануне в первом матче ЧМ-2018 сборная России обыграла футболистов из Саудовской Аравии с разгромным счетом 5:0. Первая игра чемпионата мира проходила на стадионе «Лужники», который вместил в себя 78 тысяч зрителей.

«В четверг, 14 июня, транспортно-пересадочный узел «Лужники» Московского центрального кольца стал одним из главных транспортных объектов столицы, принимающих туристов и болельщиков чемпионата мира по футболу FIFA 2018. В день матча открытия, который прошел между сборными России и Саудовской Аравии на стадионе «Лужники», одноименной станцией МЦК воспользовались почти 50 тысяч пассажиров. Это максимальный пассажиропоток ТПУ с начала эксплуатации МЦК», – отмечается в сообщении.

Для удобства пассажиров за два часа до начала игры ТПУ «Лужники» работал только на выход, во время матча станция работала в обычном режиме, а два часа после матча – только на вход. При этом турникеты были открыты для свободного прохода. Временный режим позволил повысить пропускную способность ТПУ.

«Кроме того, чтобы обеспечить максимально комфортную поездку, на МЦК был продлен минимальный интервал движения «Ласточек», – добавляется в сообщении.

Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.