РИАМО - 15 июн. Более 20 коллективов выступят на девятом фестивале под открытым небом «Разноцветный джаз», он пройдет на территории молодежного историко-культурного центра «Особняк В.Д. Носова» 17 июня, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Уверена, что вы получите огромное удовольствие от музыки, которую со всей искренностью и любовью будут исполнять молодые представители современной российской джазовой сцены. Наш фестиваль не самый масштабный, но со своей неповторимой теплой и уютной атмосферой», – сказала куратор фестиваля и руководитель молодежного историко-культурного центра «Особняк В.Д. Носова» Любовь Марихбейн.

Гости услышат акапельный джаз в исполнении хора Jazz Friends под управлением Владимира Сидорковича. Любителей спиричуэл, современного рока и поп-музыки порадует Honey Jazz Choir под управлением Людмилы Ханиной. Также выступит джазовый оркестр Moscow Swing College Band под управлением Валерия Киселева.

Музыку в стиле rock’n’roll, piano boogie, R’n’B и хиты 1920–50-х исполнит ансамбль Boogie Woogie Boom. А окунуться в атмосферу Франции и услышать многогранное звучание музыки этой страны поможет группа Elena et les Garçons.

На фестивале будут работать две сцены: основная с регламентированной программой (исполнителям отводится на выступление не более 10-15 минут) и малая. Последняя расположена на веранде особняка и не предусматривает практически никаких временных и стилистических ограничений – на ней организуют джем-сейшен. Там можно будет послушать фьюжен, соул, фанк, фолк, свинг и бибоп, а при желании и присоединиться к музыкантам.