РИАМО - 15 июн. Транспортный комплекс столицы 14 июня полностью справился с перевозкой болельщиков чемпионата мира по футболу, в день матча-открытия болельщики с FAN ID совершили 112 тысяч поездок на разных видах городского транспорта, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Накануне в первом матче ЧМ-2018 сборная России обыграла футболистов из Саудовской Аравии с разгромным счетом 5:0. Первая игра чемпионата мира проходила на стадионе «Лужники», который вместил в себя 78 тысяч зрителей.

«После окончания игры 92 тысячи болельщиков уехали из «Лужников» и фанфеста на метро и МЦК, 18 тысяч воспользовались бесплатными шаттлами S1, S2 и S8. Часть болельщиков передвигалась на городском такси, чьи машины в общей сложности перевезли 2 тысячи пассажиров. Многие болельщики предпочли уйти пешком», – отмечается в сообщении.

Как отметил заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, в день матча-открытия чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии городской транспорт работал в особом режиме.

«Со стадиона «Лужники» болельщики вышли за полтора часа, с фанфеста основная часть – за час с момента окончания матча. Могу сказать, что транспортный комплекс правительства Москвы справился с перевозкой болельщиков матча в «Лужниках» и посетителей фанфеста. В общей сложности около 42 тысяч сотрудников транспортного комплекса Москвы работали вместе со сборной России, чтобы организовать такой замечательный праздник», – добавил Ликсутов.

По его словам, большое количество гостей ЧМ выбрали пешеходные маршруты и для них были подготовлены специальные скидки в магазинах, кафе и ресторанах, находящихся в парках Горького, «Музеон» и «Зарядье».

«Мы понимаем, что жители района Хамовники вынуждены терпеть неудобства, связанные с обеспечением безопасности соревнований. Мы стараемся свести их к минимуму и снимаем большинство ограничений как можно быстрее. Все обращения, которые поступили к нам за время сегодняшнего матча, мы рассмотрим и на все вопросы ответим, совместно с управлением ГИБДД по Москве», – подчеркнул заммэра.

Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.