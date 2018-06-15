РИАМО - 15 июн. Фанаты сборной Исландии по футболу отметят участие любимой команды в чемпионате мира праздником #TeamIceland, который пройдет в столичном парке «Зарядье» 16 июня в 11:00, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На сцену выйдут музыканты Фридрик Дор и Йон Йонссон. Перед матчем с Аргентиной все фанаты исландской команды смогут поддержать сборную победным кличем викингов. После ударов в барабан болельщики поднимают над головой руки, хлопают в ладоши и дружно выкрикивают: «Ху!». С каждым разом темп ударов и выкриков ускоряется», – говорится в сообщении.

Поддержать команду на мундиале приехала еще одна известная исландская певица – Эмилиана Торрини. Инди-поп-исполнительница выступит 15 июня в 20:00 вместе с коллективом The Colorist Orchestra в помещении бойлерной бывшего хлебозавода № 9. На разогреве у музыкантов тоже исландцы – коллектив Sunna Gunnlaugs Jazz Trio.

Москва приготовила культурную программу для всех гостей чемпионата. По паспорту болельщика жители и гости столицы получат 50-процентную скидку на входные билеты в 76 музеев.

Узнать больше о городе и его футболистах можно на пешеходных и автобусных экскурсиях. Их участникам расскажут о тайнах столичных достопримечательностей, о московских футбольных клубах и их знаменитых игроках, а также покажут преобразившиеся стадионы.

Накануне в первом матче ЧМ-2018 сборная России обыграла футболистов из Саудовской Аравии с разгромным счетом 5:0. Первая игра чемпионата мира проходила на стадионе «Лужники», который вместил в себя 78 тысяч зрителей. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.