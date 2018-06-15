РИАМО - 15 июн. Информационный центр Московского метро на станции «Тушинская» запустил новый набор услуг для гостей столицы, в частности, теперь через него можно вызвать такси, забронировать номер в гостинице или купить билеты в театр, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Наши сотрудники помогут туристам построить оптимальный маршрут до гостиниц, стадионов, городских достопримечательностей или кафе. Кроме того, в инфоцентре теперь можно забронировать билеты на экскурсии, в театр, кино или вызвать такси. А необходимую информацию предоставят как на русском, так и на английском языке», – сообщил первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

В центре можно получить полную информацию о бесплатном проезде, основных мероприятиях чемпионата мира, фестивале болельщиков и городском билетном центре.

Расширенный функционал сохранится и после окончания чемпионата мира по футболу: оказываемые услуги востребованы не только среди футбольных болельщиков, но и среди других пассажиров метро, включая иностранных туристов. Планируется, что после мундиаля инфоцентр переедет в центр города.

Инфоцентр заработал в преддверии Кубка конфедераций-2017 в прошлом году. Его сотрудники помогают иностранным и российским туристам разобраться в работе общественного транспорта или приобрести сувенирную продукцию с символикой Московского метрополитена.

Центр расположен на станции метро «Тушинская», рядом со стадионом «Спартак», где пройдет пять матчей чемпионата мира – четыре встречи группового этапа (между сборными Сербии и Бразилии, Польши и Сенегала, Аргентины и Исландии, Бельгии и Туниса) и одна восьмая финала.

Накануне в первом матче ЧМ-2018 сборная России обыграла футболистов из Саудовской Аравии с разгромным счетом 5:0. Первая игра чемпионата мира проходила на стадионе «Лужники», который вместил в себя 78 тысяч зрителей. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.