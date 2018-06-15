РИАМО - 15 июн. В городах-участниках чемпионата мира по футболу-2018 появились цифровые двойники Льва Яшина, их можно найти рядом с 12-ю стадионами, в частности, на территории стадиона «Спартак» и Большой спортивной арены «Лужники» в Москве, а также в Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и других городах, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Легендарного Льва Яшина знают и любят не только наши болельщики, но и поклонники футбола из-за рубежа. Именно этот советский голкипер защищал ворота сборной мира в легендарном матче в честь столетия английского футбола. Игра состоялась на стадионе «Уэмбли» в 1963 году. Лев Яшин играл в первом тайме и не пропустил ни одного мяча», – рассказал руководитель проекта «Узнай Москву» столичного департамента информационных технологий Сергей Шакрыл.

Поймать в объектив смартфона виртуальную копию Льва Яшина можно будет до 15 июля. Его фигуру можно увидеть, если на смартфоне или планшете установлено приложение Histsars. Оно доступно на русском и английском языках.

«Виртуального Льва Яшина в Москве можно также встретить в крупных парках и на улицах, где чаще всего пользуются городским Wi-Fi. Всего открыто 13 новых локаций. Легенду футбола можно увидеть в парках «Зарядье» и «Сокольники», в Парке Горького, Таганском парке, а также в Ильинском сквере, на Цветном и Гоголевском бульварах. После проведения мундиаля виртуальный Лев Яшин останется в двух местах, там, где копии были раньше, – на Манежной площади и у стадиона «Динамо», – подчеркивается в сообщении.

Двойника футболиста можно найти по стрелке компаса в меню приложения Histars. Цифрового Яшина смогут увидеть и сфотографировать пользователи, которые оказались на расстоянии до 50 метров (для некоторых локаций – до нескольких сотен метров) от указанной точки.

Чтобы сфотографироваться с двойником, его надо поймать на экране смартфона. После этого фигуру можно поворачивать на 360 градусов и перемещать, приближать и удалять, выбирая нужный ракурс. Для снимков предлагается выбрать одну из двух 3D-фигур футболиста. Первый виртуальный Яшин стоит с мячом в руке, а второй придерживает козырек черной кепки – именно в этом головном уборе футболист выходил на поле.