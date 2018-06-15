РИАМО - 15 июн. Интерактивную карту обитания соловьев запустили в Москве, с помощью нее можно узнать, где в городе поют соловьи, сообщается в пятницу на официальном портале мэра столицы.

«В начале мая мы объявили о старте народного учета соловьев в Москве. Горожане активно откликнулись. По итогам нам поступило более 200 сообщений с адресами, видео- и аудиоматериалы, на которых были запечатлены звуки соловья. Эти данные помогли московским орнитологам подготовить и запустить интерактивную карту поющих в городе соловьев», — сказал представитель ГПБУ «Мосприрода».

На карте обозначено 227 адресов с местами обитания соловьев, дата последнего «концерта» и фамилия автора наблюдений. Составляют онлайн-карту орнитологи-любители. Любой житель города может присоединиться к ним и добавить адрес, где слышал пение птиц.

Карту планируется пополнять новыми местами обитания пернатых. Данные помогут специалистам «Мосприроды» подробнее изучить природное многообразие столицы, проследить, какие округа и районы чаще выбирают для обитания певчие птицы.