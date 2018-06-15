РИАМО - 15 июн. Полиция обеспечила охрану правопорядка на открытии и первом матче чемпионата мира по футболу FIFA 2018, матч на стадионе «Лужники» в столице прошел без нарушений, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Накануне в первом матче ЧМ-2018 сборная России обыграла футболистов из Саудовской Аравии с разгромным счетом 5:0. Первая игра чемпионата мира проходила на стадионе «Лужники», который вместил в себя 78 тысяч зрителей.

«Сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии во взаимодействии с организаторами мероприятия приняли все необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан при проведении на Большой спортивной арене «Лужники» торжественной церемонии открытия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и первого футбольного матча турнира между сборными командами России и Саудовской Аравии. Нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не допущено», – отмечается в сообщении.

Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.