РИАМО - 15 июн. Оборот розничной торговли в Московской области в январе-апреле 2018 года составил почти 690 миллиардов рублей, что на 6% превышает уровень четырех месяцев 2017 года, следует из документа, опубликованного на сайте Мособлстата.

«Оборот розничной торговли в апреле 2018 года составил 185 миллиардов рублей, что в сопоставимых ценах составляет 109,4% к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-апреле 2018 года – 689,9 миллиарда рублей и 106%», - сообщается на сайте.

При этом оборот розничной торговли в апреле 2018 года по сравнению с мартом увеличился на 1,3%.

В январе-апреле 2018 года оборот розничной торговли на 98,6% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, реализующими товары вне рынка; доля рынков составила 1,4%. В январе-апреле 2018 года оборот розничной торговли торговых сетей в общем обороте розничной торговли по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства составил 73%.

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в январе-апреле 2018 года составил 45,9%, непродовольственных товаров – 54,1%.

В организациях розничной торговли, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в апреле 2018 года по сравнению с мартом 2018 года из продовольственных товаров увеличилась реализация молочных напитков (на 23,6%), мяса животных (на 7,7%); в специализированных магазинах – хлеба и хлебобулочных изделий (на 11,5%), консервов из мяса и мяса птицы (на 8,3%). Из непродовольственных товаров возросла продажа холодильников и морозильников (на 32,4%), стиральных машин (на 15,5%); в специализированных магазинах - мужской, женской и детской одежды (на 28,9%), обуви (на 20,1%).

При этом увеличились запасы молочных напитков (на 36,9%). Из непродовольственных товаров выросли запасы мобильных телефонов (на 4,2%), холодильников и морозильников (на 3,2%).