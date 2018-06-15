РИАМО - 15 июн. Железный нож, медные монеты и нательный крест нашли в центре Москвы во время ремонта инженерных коммуникаций, этими предметами горожане пользовались в XVII-XIX веках, сообщается на официальном сайте мэра города.

«В центре Москвы в ходе ремонта инженерных коммуникаций найдены предметы быта горожан, которыми пользовались в XVII–XIX веках. Это железный нож с костяной ручкой, два медных нательных крестика, медная монета (одна копейка), выпущенная в 1829 году, медная денга 1734 года, железные навесные замки, которые использовались на входных дверях домов и в амбарах, три фрагмента печных изразцов и фрагмент рельефного полихромного изразца-пояска», – говорится в сообщении.

В частности, один из обнаруженных медных нательных крестов сохранился полностью, а второй лишь частично, утрачен его небольшой фрагмент. Они датируются XVIII веком и, возможно, были когда-то утеряны хозяевами. Следующая находка – медная монета (денга) 1734 года, она была отчеканена в Москве. Ее номинал составлял полкопейки. Именно от этих монет произошло название «деньги».

Еще одна монета – одна копейка 1829 года, достаточно распространенная, была выпущена крупным тиражом на Екатеринбургском монетном дворе, о чем говорит обозначение «Е.М.» на лицевой стороне монеты. Нательные кресты, монеты и пуговицы прошлых веков – одни из самых частых находок в историческом центре города.

«Во время археологических наблюдений в Большом и Малом Златоустинских переулках, а также в прилегающих к ним Армянском и Петроверигском переулках были найдены интересные предметы быта и интерьера москвичей. Возраст самых древних находок может достигать 300 лет – это три фрагмента ранних изразцов из красной глины, а также фрагмент рельефного многоцветного изразцового пояска (перемычки). Ими горожане любили украшать печи в своих жилищах. Все находки будут переданы в Музей Москвы», – рассказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.