РИАМО - 15 июн. В Московской области за последние сутки произошло 13 возгораний, к их тушению привлекали более 100 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Пожаров – 13. Спасенных – один. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 116 человек, 33 единицы техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 14 раз, при этом были спасены 12 человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.

В пятницу сжигание порубочных остатков не запланировано.