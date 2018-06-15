РИАМО - 15 июн. В Москве и в Подмосковье в пятницу ожидается теплая погода без осадков, воздух днем может прогреться до 22 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Погожий антициклон предстоящим днем удержит в столице и области сухую и теплую погоду. Среднесуточная температура воздуха приблизится к своей климатической норме. Воздух в столице прогреется до 20-22, по области до 17-22 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление подрастет и в середине дня составит 752 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормального. Относительная влажность воздуха около 35%.

«Для большинства людей такая погода вполне комфортная. Однако у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями может ухудшиться самочувствие из-за интенсивного роста атмосферного давления. В первую очередь этот фактор негативно скажется на самочувствии гипертоников и людей с нестабильным собственным давлением», - добавляется в материале.

Кроме того, специалисты отмечают, что в группе риска также лица, перенесшие инфаркт или инсульт, страдающие вегетососудистой дистонией, хронической кислородной недостаточностью, нарушениями сердечного ритма.