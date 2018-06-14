РИАМО - 14 июн. Басманный районный суд Москвы отправил под стражу до 13 августа главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.
Ранее в Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании Шестуну меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
«Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Шестуна Александра Вячеславовича. Данная мера пресечения избрана сроком на два месяца, то есть до 13 августа 2018 года», - сказал собеседник агентства.
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