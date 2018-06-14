«Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Шестуна Александра Вячеславовича. Данная мера пресечения избрана сроком на два месяца, то есть до 13 августа 2018 года», - сказал собеседник агентства.