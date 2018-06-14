РИАМО - 14 июн. Всеармейский конкурс на лучший расчет комплекса с беспилотными летательными аппаратами пройдет с 18 по 22 июня в подмосковной Коломне, сообщается на сайте министерства обороны Российской Федерации.

«В конкурсных состязаниях примут участие лучшие расчеты - победители окружных этапов соревнований и команды представляющие виды и рода войск Вооруженных Сил РФ. В ходе соревнований участникам предстоит продемонстрировать свои навыки в решении задач летной подготовки, а также по отдельным предметам профессиональной должностной подготовки», - говорится в сообщении.

Участники выполнят упражнения: «подготовка комплекса с БПЛА к полету», «поиск целей», «корректировка огня артиллерии» и «выполнение посадки на точность приземления». Кроме того, в рамках соревнований будет проверена огневая подготовка военнослужащих. В личном и командном зачете оценят участников конкурса в стрельбе из автомата АК-74.

22 июня состоится торжественная церемония награждения победителей и закрытие Всеармейского конкурса на лучший расчет комплекса с беспилотными летательными аппаратами.