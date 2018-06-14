РИАМО - 14 июн. С начала текущего года в Подмосковье признали народными и образцовыми почти 30 художественных коллективов Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В Московской области работают 348 народных коллектива и 241 образцовых. За первую половину 2018 года экспертными комиссиями было присвоено 29 новых званий народный/образцовый и подтверждено 90 званий народный/образцовый любительским художественным коллективам Московской области из 40 муниципальных образований региона», - сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева.

По словам министра, наиболее яркие и талантливые коллективы, которым было присвоено звание: народный коллектив фольклорный ансамбль «Слобожане» (Одинцово), образцовый коллектив «Знаменские барабанщики» (Красногорск), образцовый цирковой коллектив «Белый-рыжий» (Домодедово), образцовый коллектив студия бального танца «Радонеж» (Сергиев Посад).

Среди тех, кому подтверждено звание Образцовый коллектив, ансамбль народного танца «Юность» (Жуковский), Народный коллектив ансамбль народного танца «Сувенир» (Воскресенск), Народный коллектив оркестр народных инструментов (Истра).