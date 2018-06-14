РИАМО - 14 июн. Турнир по футбольному фристайлу, приуроченный к старту чемпионата мира по футболу 2018 года в России, прошел в подмосковных лагерях, в нем приняли участие более 170 детей, говорится в сообщении пресс-службы ГАУК «Мосгортур».

«Как и чемпионат мира, наш турнир объединил детей по всей стране – от Подмосковья до Анапы, от Крыма до Кавказских Минеральных Вод. Они с нетерпением ждут церемонии открытия и будут поддерживать сборную России. Как показали соревнования, интерес к футболу и спорту в целом среди детей очень высокий, а их результаты говорят сами за себя», — рассказал гендиректор «Мосгортур» Василий Овчинников.

Задача участников соревнований заключалась в том, чтобы отбить мяч максимальное количество раз любой частью тела, кроме рук. Всего ребята набили мяч 10083 раза. Абсолютным чемпионом стал 15-летний Давид Гулмурадов, который отдыхает в крымском лагере «Атлантус». Он набил мяч 495 раз.

Также подведены итоги командного зачета среди всех лагерей-участников. Лучшим по соотношению числа участников на количество набранных очков стал лагерь «Прибрежный».

Соревнования во всех лагерях стартовали одновременно и транслировались в прямом эфире в официальном Instagram-аккаунте «Мосгортур». Трансляцию посмотрели более 500 родителей.

Помимо чемпионата по футбольному фристайлу, «Мосгортур» запустил акцию «Поддержи нашу сборную». По результатам жеребьевки за каждой базой отдыха был закреплен игрок сборной, для которого дети готовили рисунки, сочинения, поделки и видео. Российский футбольный союз передаст все пожелания детей футболистам сборной России.

«Мосгортур» специально для чемпионата мира по футболу в России подготовил бесплатную карту болельщика с основными достопримечательностями столицы. Карта доступна на русском, английском и испанском языках и содержит информацию о пяти музейных маршрутах.

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках».