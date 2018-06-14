РИАМО - 14 июн. Новую школу общей площадью 17,91 тысячи квадратных метров, рассчитанную на 1 100 учащихся, возведут в подмосковном Щелкове, объект появится благодаря госпрограмме «Образование Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства общеобразовательной школы, которая будет возведена в микрорайоне Солнечный города Щелково», – говорится в сообщении.

Проект предусматривает строительство четырехэтажного здания, в котором разместятся учебные классы, лаборатории и мастерские, столовая с обеденным залом, спортивный и актовый залы, библиотека с медиатекой, медпункт, административные и вспомогательные помещения. Все учебные комнаты оснастят необходимыми наборами мебели и оборудованием для организации образовательного процесса.

На прилегающей территории будут оборудованы зона отдыха и подвижных игр, физкультурно-спортивная зона. При благоустройстве территории планируется установка малых архитектурных форм, озеленение территории с посадкой деревьев, кустарников, посевом газонов и устройством цветников. Помимо этого, будут установлены пандусы для маломобильной категории населения.

«Надзор за строительством данного объекта ведет отдел №8 Главгосстройнадзора. Составлена программа плановых проверок», – сказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Он отметил, что к проверкам будут привлекаться специалисты ГБУ «Мособлстройцнил», которые проведут комплекс лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности строительства.

Застройщиком выступает ООО «Стройтрест – 22». Источник финансирования – региональный бюджет. Планируемый срок окончания строительства – второй квартал 2020 года.