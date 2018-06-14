РИАМО - 14 июн. Футбольные фанаты вечером в четверг празднуют победу команды России в первом матче чемпионата мира, на центральных улицах болельщики из разных стран устраивают массовые танцы и фотографируются на память, передают корреспонденты РИАМО.

Сборная России обыграла футболистов из Саудовской Аравии с разгромным счетом 5:0. Первая игра чемпионата мира проходила на стадионе «Лужники», который вместил в себя 78 тысяч зрителей.

После окончания триумфальной игры фанаты футбола начали покидать бары и отмечать победу на улицах. Так, в Столешниковом переулке люди толпами выходили из баров, делились эмоциями и даже танцевали вместе. Среди отмечающих победу сборной России были и иностранные болельщики. Болельщики из Аргентины разделили победу сборной России и громко скандировали: «Russia!».

На Тверской улице также вышло много фанатов разных сборных, они одеты в формы с флагами своих страх. Гости столицы празднуют открытие мундиаля в многочисленных кафе на улице. В районе Красной площади очень много фанатов сборной России, они фотографируются на фоне флагов, с шарфами в цвет российского триколора, а также устраивают массовые танцы.

В парке Горького после победы сборной России футбольные фанаты поют песню «Катюша». Они размахивают флагами с российским триколором, а также выкрикивали спортивные кричалки.

Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.