РИАМО - 14 июн. Пассажиры Московского метрополитена могут свободно воспользоваться станциями «Университет» и «Воробьевы горы», сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Ранее эти станции работали только на выход из-за большого потока болельщиков чемпионата мира по футболу.

«Станция «Университет» открыта для входа и выхода пассажиров и работает в штатном режиме», – говорится в сообщении.

Южный вестибюль «Воробьевых гор» снова открыт для входа и выхода, станция работает в обычном режиме.

Первый матч чемпионата мира по футболу, который прошел в Москве, закончился со счетом 5:0 в пользу сборной России. Первый гол на 12 минуте первого тайма забил полузащитник Юрий Газинский. Автором второго мяча стал полузащитник Денис Черышев, он же отличился на 43 минуте встречи. Третий мяч на 71 минуте во втором тайме забил нападающий Артем Дзюба. Финальный гол в матче принадлежит полузащитнику Александру Головину. На стадионе «Лужники» собралось более 78 тысяч зрителей.