РИАМО - 14 июн. В четверг на портале «Добродел» запустили голосование «Сделаем Подмосковье безопасным вместе!», в рамках которого каждый житель региона сможет указать на карте место, где необходимо принять меры для обеспечения безопасности, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

«На портале «Добродел» с сегодняшнего дня открыто голосование «Сделаем Подмосковье безопасным вместе!». Голосование проводится с целью сбора предложений по мероприятиям, направленным на повышение уровня безопасности в Подмосковье», - говорится в сообщении.

Жителям предлагают выбрать улицы, подъезды, дворы, детские площадки, где необходимо установить дополнительное освещение, видеонаблюдение, системы экстренной связи с полицией и другие.

Как отмечается в сообщении, результаты голосования, которое будет длиться один месяц, учтут при разработке дорожных карт по ликвидации очагов преступлений, а также при составлении рейтинга безопасности муниципальных образований.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.