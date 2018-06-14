РИАМО - 14 июн. Пожарные потушили огонь на площади 100 квадратных метров в здании на северо-западе Москвы, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

В пятницу в 18:03 в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о задымлении по адресу: Большой Волоколамский проезд, дом 12, корпус 1.

«Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли по указанному адресу и приступили к разведке, в ходе которой было установлено, что до прибытия подразделений, люди самостоятельно покинули здание», – говорится в сообщении.

Принятыми мерами в 19:23 пожар был локализован и 20:14 ликвидирован на площади 100 квадратных метров.

На место пожара выезжала лаборатория ГУ МЧС России по Москве, по результатам замеров которой ПДК вредных примесей в воздухе не выявлено. Сведений о пострадавших не поступало.