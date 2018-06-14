РИАМО - 14 июн. Все места празднования Ураза-байрама в Подмосковье будут обследовать с применением технических средств и служебно-розыскных собак, для обеспечения безопасности в день праздника задействуют 650 сотрудников полиции, более 50 сотрудников Росгвардии, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

«В Московской области усиливают меры по обеспечению безопасности проведения традиционного мусульманского праздника Ураза-байрам, который состоится 15 июня 2018 года. Особое внимание к вопросам безопасности во время праздника обусловлено стартовавшим сегодня чемпионатом мира по футболу», – говорится в сообщении.

Для оказания содействия полицейским в охране общественного порядка в период проведения Ураза-байрама будет привлечено около 200 народных дружинников. При дежурных частях горрайорганов внутренних дел на случай возникновения чрезвычайных ситуаций сформируют мобильные экипированные резервы общей численностью более 1 тысячи сотрудников.

В случае осложнения оперативной обстановки во время празднования Главное управление региональной безопасности Подмосковья сможет взаимодействовать с дежурными службами МВД России по Московской области и Управления ФСБ России по Москве и Подмосковью.

На территории Подмосковья Ураза-байрам пройдет в 34 муниципальных образованиях.

В проведении общей праздничной молитвы предполагается участие более 100 тысяч человек. Праздничные намазы совершатся на 39 площадках – в мечетях, молельных домах, молельных комнатах, арендуемых помещениях, а также на территории парков и спортивных сооружений.

Ураза-байрам – один из двух главных дней исламского календаря, знаменующий завершение поста, который длился в течение священного месяца Рамадан. В день праздника мусульмане совершают праздничную ритуальную молитву, готовят традиционные блюда, приглашают в гости соседей и родственников, совершают ответные гостевые визиты с подарками.