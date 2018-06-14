РИАМО – 14 июн. Известный пианист Денис Мацуев раскритиковал все тех, кто сомневается и не верит в победу сборной России в чемпионате мира по футболу.

Первый матч чемпионата мира по футболу, который прошел в Москве, закончился со счетом 5:0 в пользу сборной России. Первый гол на 12 минуте первого тайма забил полузащитник Юрий Газинский. Первый гол на 12 минуте первого тайма забил полузащитник Юрий Газинский. Автором второго мяча стал полузащитник Денис Черышев, он отличился на 43 минуте встречи. Третий мяч на 71 минуте во втором тайме забил нападающий Артем Дзюба. Четвертый гол в ворота Саудовской Аравии забил Денис Черышев. Финальный гол в матче принадлежит полузащитнику Александру Головину. На стадионе «Лужники» собралось более 78 тысяч зрителей.

«Желаю удачи нашей сборной. Всегда говорю, что настоящий болельщик проявляется не во времена триумфа, а именно тогда, когда надо команду поддержать и помочь ей. Сейчас именно такой момент. Я не понимаю тех оголтелых критиков, которые хоронят сборную даже до начала чемпионата мира», - сказал Мацуев в интервью Радио «Комсомольская правда».

По его словам, так настоящие болельщики себя не ведут. Сборную нужно поддерживать. Другой команды у России нет. У страны прекрасные талантливые футболисты.

«Давайте будем гнать нашу команду вперед и радоваться тому празднику, который у нас в стране», - добавил пианист.

Он отметил, что будет ходить на матчи и будет срывать голос. Он буду играть в разных городах, где будут проходить матчи.

Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.