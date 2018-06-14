РИАМО - 14 июн. Фанаты сборной России не смогут войти в зону Фестиваля болельщиков FIFA из-за того, что территория полностью загружена, говорится в сообщении департамента спорта и туризма города Москвы.

«В настоящий момент вход на территорию Фестиваля болельщиков FIFA закрыт в связи с максимальной загрузкой площадки. Для обеспечения максимально комфортного и безопасного выхода с территории Фанфеста, потоки болельщиков будут направлены к остановкам шаттлов S2 и S8, которые будут доставлять пассажиров к станциям метро «Киевская» и «Ленинский проспект»», – говорится в сообщении.

Помимо этого, шаттлы смогут довезти зрителей к станции МЦК «Площадь Гагарина». Также болельщикам будет предложено пройти к станции метро «Ленинский проспект» пешком. Станции метро «Университет» и «Воробьевы горы» будут временно закрыты на вход.

Гостям Фестиваля болельщиков FIFA сразу после матча была предложена развлекательная программа.

Первый матч чемпионата мира по футболу, который прошел в Москве закончился со счетом 5:0 в пользу сборной России. Первый гол на 12 минуте первого тайма забил полузащитник Юрий Газинский. Автором второго мяча стал полузащитник Денис Черышев, он отличился на 43 минуте встречи. Третий мяч на 71 минуте во втором тайме забил нападающий Артем Дзюба.

Четвертый гол в ворота Саудовской Аравии забил Денис Черышев. Финальный гол в матче принадлежит полузащитнику Александру Головину.

Первый матч ЧМ-2018 собрал на стадионе «Лужники» более 78 тысяч человек.

Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.