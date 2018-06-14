РИАМО - 14 июн. На станции метро «Спортивная» для пассажиров открыты все выходы, болельщиков пропускают бесплатно, передает корреспондент РИАМО.

Болельщики спокойно проходят в метро, давки нет. Станция метро «Спортивная» работает в штатном режиме. Все входы открыты для пассажиров.

На эскалаторах фанаты продолжают праздновать победу сборной России. Они поют, свистят и поздравляют друг друга.

Первый матч чемпионата мира по футболу, который прошел в Москве, закончился со счетом 5:0 в пользу сборной России. Первый гол на 12 минуте первого тайма забил полузащитник Юрий Газинский. Автором второго мяча стал полузащитник Денис Черышев, он отличился на 43 минуте встречи. Третий мяч на 71 минуте во втором тайме забил нападающий Артем Дзюба.

Четвертый гол в ворота Саудовской Аравии забил Денис Черышев. Финальный гол в матче принадлежит полузащитнику Александру Головину.

Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.