РИАМО - 14 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал первый забитый гол игроками сборной России прекрасным началом, а забитый пятый гол в ворота сборной Саудовской Аравии градоначальник прокомментировал как «полный праздник».

«До начала матча волновался, чтобы болельщики вовремя добрались и вошли на стадион. Затем за открытие мундиаля. Когда был забит первый гол, я подумал, что это прекрасное начало. После пятого мяча нашей сборной было ощущение полного праздника. Молодцы! Россия, вперед!!» - написал он в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Первый матч чемпионата мира по футболу, который прошел в Москве, закончился со счетом 5:0 в пользу сборной России. Первый гол на 12 минуте первого тайма забил полузащитник Юрий Газинский. Автором второго мяча стал полузащитник Денис Черышев, он отличился на 43 минуте встречи. Третий мяч на 71 минуте во втором тайме забил нападающий Артем Дзюба.

Четвертый гол в ворота Саудовской Аравии забил Денис Черышев. Финальный гол в матче принадлежит полузащитнику Александру Головину.

Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.