Мексиканцы, Аргентинцы и болельщики из других стран присоединились в Москве к празднованию победы сборной России в первом матче чемпионата мира по футболу, они внесли свою яркую лепту в виде ярких красок на лицах, в одежде и других аксессуарах.

Что изменилось в Москве к Чемпионату мира по футболу 2018 >>

5:0

Сборная России забивает быстрее, чем я твичу

ШТО#РоссияСаудовскаяАравия — willgelmina. (@_Eastern_Wind_) 14 июня 2018 г.

На столичном стадионе «Лужники» завершился первый матч чемпионата мира по футболу FIFA 2018, сборная России обыграла футболистов из Саудовской Аравии с разгромным счетом 5:0

#РоссияСаудовскаяАравия



КАКАЯ БООООЛЬ

КАКАЯ БООООЛЬ



РОССИЯ - АРАВИЯЯ ПЯТЬ НОООЛЬ — cumberbitch | 13 (@sihanoukvillle) 14 июня 2018 г.

Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства.

Ощущение, будто сборная России последние два года специально плохо играла. Чтобы ввести всех в заблуждение и надрать на ЧМ#РоссияСаудовскаяАравия#ЧМ2018 — dastan.sydygaliev (@robespierre723) 14 июня 2018 г.

Турнирные игры продлятся по 15 июля.

Публикация от Дима Масленников (@dima_maslen) 14 Июн 2018 в 9:58 PDT

Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.

Публикация от Приёмная МногоМама💗 ЗОЖ💪 (@alfa_mama) 14 Июн 2018 в 10:07 PDT

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Публикация от ЯღЛесяღ и я знаю как похудеть (@lessiaya) 14 Июн 2018 в 10:04 PDT

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Публикация от Walkman_91🐊 (@walkman_91) 14 Июн 2018 в 10:57 PDT

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