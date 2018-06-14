Мексиканцы, Аргентинцы и болельщики из других стран присоединились в Москве к празднованию победы сборной России в первом матче чемпионата мира по футболу, они внесли свою яркую лепту в виде ярких красок на лицах, в одежде и других аксессуарах.
Что изменилось в Москве к Чемпионату мира по футболу 2018 >>
5:0— willgelmina. (@_Eastern_Wind_) 14 июня 2018 г.
Сборная России забивает быстрее, чем я твичу
ШТО#РоссияСаудовскаяАравия
На столичном стадионе «Лужники» завершился первый матч чемпионата мира по футболу FIFA 2018, сборная России обыграла футболистов из Саудовской Аравии с разгромным счетом 5:0
#РоссияСаудовскаяАравия— cumberbitch | 13 (@sihanoukvillle) 14 июня 2018 г.
КАКАЯ БООООЛЬ
КАКАЯ БООООЛЬ
РОССИЯ - АРАВИЯЯ ПЯТЬ НОООЛЬ
Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства.
Ощущение, будто сборная России последние два года специально плохо играла. Чтобы ввести всех в заблуждение и надрать на ЧМ#РоссияСаудовскаяАравия#ЧМ2018— dastan.sydygaliev (@robespierre723) 14 июня 2018 г.
Турнирные игры продлятся по 15 июля.
Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.
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