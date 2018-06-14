РИАМО - 14 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил российскую команду с победой над соперниками из Саудовской Аравии в первом матче чемпионата мира по футболу.

Он выложил в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» фотографию со стадиона, где проходил матч, оставив подпись: «С победой! Ура!».

Первый матч чемпионата мира по футболу, который прошел в Москве, закончился со счетом 5:0 в пользу сборной России. Первый гол на 12 минуте первого тайма забил полузащитник Юрий Газинский. Автором второго мяча стал полузащитник Денис Черышев, он отличился на 43 минуте встречи. Третий мяч на 71 минуте во втором тайме забил нападающий Артем Дзюба.

Четвертый гол в ворота Саудовской Аравии забил Денис Черышев. Финальный гол в матче принадлежит полузащитнику Александру Головину.

Первый матч ЧМ-2018 собрал на стадионе «Лужники» более 78 тысяч человек.

Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.