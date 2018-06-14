РИАМО - 14 июн. В Подмосковье расположены четыре государственных профессиональных образовательных учреждения сферы культуры, они объявили о начале приема документов с 15 июня, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Прием документов будут проводить Московский губернский колледж искусств (город Химки), 1-й Московский областной музыкальный колледж (город Коломна), Московский областной музыкальный колледж имени С.С. Прокофьева (город Пушкино), Московский областной базовый музыкальный колледж имени А.Н. Скрябина (город Электросталь)», – говорится в сообщении.

В колледжах реализуются образовательные программы по различным направлениям и специальностям в области искусств: инструментальное искусство, вокальное искусство; сольное и хоровое народное пение; дирижирование; декоративно-прикладное искусство и народные промыслы; актерское искусство; музыкальное искусство эстрады; народное художественное творчество и социально-культурная деятельность и другие.

«На бюджет будет принято 274 студента. В настоящее время в государственных профессиональных образовательных учреждения сферы культуры Московской области обучается 1 959 человек. В прошлом (2017 году – ред.) году конкурс составил 2,2 человека на место. В этом ожидаем конкурс не меньше», – сказала министр культуры Подмосковья Оксана Косарева.