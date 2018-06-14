РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 июн. Строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном началось в микрорайоне Заря в Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В июне подрядчики вышли на строительную площадку нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном началось в микрорайоне Заря в Балашихе. Идет подготовка строительной площадки. Убрана растительность, вывезен строительный мусор. Идет планировка территории. Через 2-3 дня начнут рыть котлован», – сказал заместитель начальника управления строительного комплекса администрации Балашихи Николай Волчков.

Он добавил, что возведение здания завершат в 2018 году. В 2019 году смонтируют инженерные коммуникации и проведут отделочные работы. Полностью завершить объект планируется в 2019 году.

О начале строительства ФОКа с бассейнов в бывшем военном городке – микрорайоне Заря в 2018 году глава Балашихи Сергей Юров сообщил в июле 2017 года на встрече с жителями. Ранее в микрорайоне не было спортивного комплекса.

В новом физкультурно-оздоровительном комплексе помимо бассейна будет зал для тренировок, помещения для занятий физкультурой. Одновременно в спорткомплексе смогут заниматься более 60 человек. После окончания строительства будет благоустроена территория между спортивным центром и жилым массивом. Также отремонтируют дорогу, соединяющую ФОК и микрорайон Заря с Восточным шоссе.