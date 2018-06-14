РИАМО - 14 июн. У стадиона «Лужники» в Москве собираются болельщики, которые празднуют победу сборной России по футболу на матче чемпионата мира с Саудовской Аравией, передает корреспондент РИАМО.

Болельщики не спешат расходиться, они радуются и поздравляют друг друга возле стадиона «Лужники». Фанаты поют, размахивают флагами, бьют в барабаны, кричат «Россия», обнимаются.

Большая часть болельщиков все же начала покидать стадион, большого затора на выходе нет, однако волонтеры объявляют по громкой связи, что станция метро «Спортивная» перегружена.

Волонтеры отправляют часть болельщиков на станцию метро «Фрунзенская», так как «Спортивную» могут закрыть из-за перегрузки.

Первый матч чемпионата мира по футболу, который прошел в Москве, закончился со счетом 5:0 в пользу сборной России. Первый гол на 12 минуте первого тайма забил полузащитник Юрий Газинский. Автором второго мяча стал полузащитник Денис Черышев, он отличился на 43 минуте встречи. Третий мяч на 71 минуте во втором тайме забил нападающий Артем Дзюба.

Четвертый гол в ворота Саудовской Аравии забил Денис Черышев. Финальный гол в матче принадлежит полузащитнику Александру Головину.

Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.