РИАМО - 14 июн. Болельщиков предупреждают, что южный вестибюль станции метро «Спортивная» и станции Московского центрального кольца «Лужники» работают только на вход, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Первый матч чемпионата мира по футболу, который прошел в Москве на стадионе «Лужники», закончился со счетом 5:0 в пользу сборной России. Первый гол на 12 минуте первого тайма забил полузащитник Юрий Газинский. Автором второго мяча стал полузащитник Денис Черышев, он же отличился на 43 минуте встречи. Третий мяч на 71 минуте во втором тайме забил нападающий Артем Дзюба. Точку в противостоянии в дополнительное время поставил полузащитник Александр Головин, отправив мяч в ворота соперников со штрафного.

«Обращаем внимание, южный вестибюль станции «Спортивная» и станция МЦК «Лужники» работают только на вход пассажиров», – говорится в сообщении.

Станция «Университет» и южный вестибюль станции «Воробьевы горы» работают только на выход.

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