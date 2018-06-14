РИАМО - 14 июн. После завершения первого матча чемпионата мира по футболу болельщики начали покидать фан-зону перед главным зданием МГУ, передает корреспондент РИАМО.

Сборная России в первом матче чемпионата мира по футболу обыграла соперников из Саудовской Аравии с разгромным счетом 5:0. Для оставшихся после матча началась развлекательная программа с вступлениями диджеев.

Многие болельщики после первой игры в рамках чемпионата мира устроили танцы. Те, кто болел за сборную России, продолжают поздравлять друг друга с победным матчем.

Гости фан-зоны активно знакомятся друг с другом и делают совместные снимки. Также многие после завершения матча отправились в официальный магазин продукции с символикой чемпионата мира за сувенирами.

На выходе из фан-зоны дежурят сотрудники правоохранительных органов и машина скорой медицинской помощи.

Первый матч чемпионата мира по футболу, который прошел в Москве, закончился со счетом 5:0 в пользу сборной России. Первый гол на 12 минуте первого тайма забил полузащитник Юрий Газинский. Автором второго мяча стал полузащитник Денис Черышев, он отличился на 43 минуте встречи. Третий мяч на 71 минуте во втором тайме забил нападающий Артем Дзюба.

Четвертый гол в ворота Саудовской Аравии забил Денис Черышев. Финальный гол в матче принадлежит полузащитнику Александру Головину.

Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.