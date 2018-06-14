РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 июн. Двор на улице Лесопарковая в микрорайоне Кучино в Балашихе благоустроят по итогам голосования на портале «Добродел», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Первый заместитель главы Балашихи Алексей Коваль провел выездной штаб совместно с представителями городской администрации, управляющих компаний и подрядчиков. Они осмотрели содержание территории микрорайонов Северное и Южное Кучино, а также проведение работ по комплексному благоустройству дворов и по реабилитации реки Пехорки.

«За благоустройство двора на улице Лесопарковая, 17 в микрорайоне Кучино жители проголосовали на портале «Добродел». В рамках проводимых работ здесь до 25 июня мы установим новую детскую площадку для детей в возрасте от 4 до 7 лет», – сказал генеральный директор подрядной организации «Экоприоритет» Виктор Петушков.

Он добавил, что детская площадка включает в себя весь игровой комплекс: качели, песочницу, горки и карусель для маленьких детей. Кроме того, на площадке уложат резиновое покрытие, а также по ее периметру установят новые светильники.

Ранее глава Балашихи Сергей Юров сообщил, что в 2018 году в программу комплексного благоустройства дворовых территорий вошло 47 дворов, 24 из которых были отобраны голосованием на портале «Добродел», 23 – по обращениям жителей, поступившим в адрес главы городского округа. На работы планируется потратить около 500 миллионов рублей.