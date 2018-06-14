РИАМО - 14 июн. В Москве в период с января по май на 54 миллиарда рублей снизилась сметная стоимость по объектам, которые финансируются из городского бюджета, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«За пять месяцев работы специалисты Мосгосэкспертизы выдали 2 354 экспертных заключения, из них – 1 919 положительных и 435 отрицательных. Из всего объема выданных положительных заключений 1 144 объекта финансируются за счет средств столичного бюджета», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

С января по май 2018 года по результатам экспертизы обеспечено общее снижение сметной стоимости по объектам, финансируемым из городского бюджета, на 54,1 миллиарда рублей. Для сравнения: в 2017 году экономия за 5 месяцев составляла порядка 44,7 миллиарда рублей, что практически на 10 миллиардов рублей меньше, чем показатели текущего года.

Эти средства – как экономия бюджетных средств – могут быть перераспределены для реализации других важных для города и определенных мэром Москвы Сергеем Собяниным проектов.

«Каждый проект, поступающий к нам на рассмотрение, тщательно проверяется на соответствие требованиям технических регламентов по безопасности и надежности строительства. Кроме того, в отношении бюджетных объектов полученное положительное заключение гарантирует оптимальную стоимость проекта, так как все расчеты сверяются на соответствие принятым проектным решениям и текущим ценам на строительные ресурсы, закрепленным в территориальной сметно-нормативной базе для города Москвы ТСН-2001», – добавил Леонов.