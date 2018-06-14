РИАМО - 14 июн. После окончания матча между сборными России и Саудовской Аравии болельщики начали покидать трибуны стадиона «Лужники» в Москве, передает корреспондент РИАМО.

Люди спокойно спускаются к выходам, скандируя «Россия». Большое количество волонтеров дежурят с указателями. Кроме этого, по громкой связи объясняют маршрут выхода со стадиона и прохода к метро.

Небольшое столпотворение непосредственно у выхода с территории стадиона.

Первый матч чемпионата мира по футболу, который прошел в Москве, закончился со счетом 5:0 в пользу сборной России. Первый гол на 12 минуте первого тайма забил полузащитник Юрий Газинский. Автором второго мяча стал полузащитник Денис Черышев, он отличился на 43 минуте встречи. Третий мяч на 71 минуте во втором тайме забил нападающий Артем Дзюба.

Четвертый гол в ворота Саудовской Аравии забил Денис Черышев. Финальный гол в матче принадлежит полузащитнику Александру Головину.

Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.