РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 июн. Деревья и кустарники планируют высадить на Речной улице в Балашихе осенью в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Первый заместитель главы администрации Балашихи Алексей Коваль провел выездной штаб совместно с представителями администрации, управляющих компаний и подрядчиков. Они осмотрели содержание территории микрорайонов Северное и Южное Кучино, а также проверили работы по комплексному благоустройству дворов и по реабилитации реки Пехорки.

«По поручению главы Балашихи Сергея Юрова по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2018 году в Балашихе мы комплексно благоустраиваем 47 дворов. Половину из них мы определяли путем пожеланий жителей, половину жители определили сами путем голосования на портале «Добродел». Две территории на Речной улице были выбраны жителями. Договорились эту территорию включить в акцию «Наш лес. Посади свое дерево». Здесь осенью планируем высадить деревья и кустарники», – сказал Коваль.

Он добавил, что жители Речной улицы проголосовали за то, чтобы благоустроены были не дворовые территории, а пустырь около домов, через который ходят жители.

Генеральный директор подрядной организации «Экоприоритет» Виктор Петушков рассказал, что в рамках комплексного благоустройства на месте пустыря обустроят прогулочный бульвар.

«Сейчас приводим территорию в порядок. Здесь будет прогулочный бульвар – дорожки из брусчатки площадью 1 250 квадратных метров и спортивная площадка в 170 квадратных метров. Здесь будут скамейки, освещение, посажены около 30 деревьев – дубы, липы, клены и другие. Также завезут плодородный грунт, слой которого будет 20 сантиметров и засеют его травой. На все потратят более 10 миллионов рублей», – пояснил Петушков.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в Подмосковье с 2013 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В 2017 году в рамках акции в Балашихе высадили 17 тысяч деревьев и кустарников.