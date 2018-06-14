РИАМО - 14 июн. В фан-зоне чемпионата мира по футболу 2018 года болельщики с радостью встречают четвертый и пятый голы российской команды, которые были забиты во время дополнительного времени в ворота сборной Саудовской Аравии, передает корреспондент РИАМО.

Болельщики скандируют: «Россия! Россия!», обнимаются и с радостью поздравляют друг друга с первой победой на чемпионате мира.

Четвертый гол в ворота Саудовской Аравии забил Денис Черышев. Финальный гол в матче принадлежит полузащитнику Александру Головину.

Первый гол на 12 минуте первого тайма забил полузащитник Юрий Газинский. Автором второго мяча стал полузащитник Денис Черышев, он отличился на 43 минуте встречи. Третий мяч на 71 минуте во втором тайме забил нападающий Артем Дзюба.

Первый матч чемпионата мира по футболу проходил на стадионе «Лужники» в Москве.

Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.