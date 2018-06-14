РИАМО - 14 июн. На столичном стадионе «Лужники» завершился первый матч чемпионата мира по футболу FIFA 2018, сборная России обыграла футболистов из Саудовской Аравии с разгромным счетом 5:0, болельщики начали покидать стадион, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Российские футболисты обходят трибуны, благодарят фанатов за поддержку. Болельщики кричат «Молодцы» и радуются оглушительной победе сборной России.

Россияне открыли счет на 12 минуте – первый мяч забил полузащитник Юрий Газинский. На 43 минуте встречи отличился полузащитник Денис Черышев. Во втором тайме нападающий Артем Дзюба отправил в ворота противника третий мяч. В дополнительное время Черышев отличился еще одним голом. Автором пятого гола, который также был забит в дополнительное время, стал полузащитник Александр Головин.

Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.

На время проведения чемпионата мира по футболу в Москве изменился ряд маршрутов наземного городского транспорта, а на некоторых улицах в соответствии с требованиями безопасности действуют ограничения на проезд.

Для комфортного и быстрого передвижения болельщиков и горожан общественный транспорт столицы переведен в особый режим, запущены бесплатные автобусы-шаттлы S.

Также болельщики получили льготы на проезд в метро, на монорельсе, по МЦК, на пригородных электричках и специальных поездах. Они действуют при предъявлении паспорта болельщика, который также позволит посетить музеи в Москве и Подмосковье со значительной скидкой либо вовсе без платы.