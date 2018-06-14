РИАМО - 14 июн. Сборная России забила пятый гол в ворота Саудовской Аравии в первом мачте чемпионата мира по футболу FIFA 2018 на столичном стадионе «Лужники», передает в четверг корреспондент РИАМО.

Россияне открыли счет на 12 минуте – первый мяч забил полузащитник Юрий Газинский. На 43 минуте встречи отличился полузащитник Денис Черышев. Третий мяч на 71 минуте во втором тайме забил нападающий Артем Дзюба. В дополнительное время Черышев отличился еще одним голом. Автором пятого гола, который также был забит в дополнительное время, стал полузащитник Александр Головин.

Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.