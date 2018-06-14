РИАМО - 14 июн. Футболист сборной России Денис Черышев забил еще один гол в ворота Саудовской Аравии на матче чемпионата мира по футболу, это четвертый гол российских спортсменов.

Первый матч чемпионата мира по футболу проходит на столичном стадионе «Лужники», сборная России играет против команды из Саудовской Аравии. Россияне открыли счет на 12 минуте – первый мяч забил полузащитник Юрий Газинский. На 43 минуте встречи отличился полузащитник Денис Черышев.

Люди в фан-зоне после второго мяча в ворота Саудовской Аравии скандируют: «Россия! Россия!».

Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.