РИАМО - 14 июн. На столичном стадионе «Лужники» свыше 78 тысяч человек смотрят первый матч чемпионата мира по футболу FIFA 2018 между сборными России и Саудовской Аравии.

«Матч на стадионе смотрят 78011 зрителей», - объявили на стадионе.

Сборная России ведет со счетом 3:0. На 12 минуте счет открыл полузащитник Юрий Газинский. На 43 минуте встречи отличился полузащитник Денис Черышев. Во втором тайме нападающий Артем Дзюба отправил в ворота противника третий мяч.

Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.