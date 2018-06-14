РИАМО - 14 июн. Минстрой России в четверг одобрил кандидатуру нового застройщика для жилого комплекса «Терлецкий парк», строительство которого началось в Москве еще в 2004 году, получить проблемный объект может АО «Мосотделстрой №1», говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Минстроем России в Арбитражный суд Московской области направлено положительное заключение о возможности передачи АО «Мосотделстрой №1» имущества и обязательств бывшего застройщика объекта по адресу: улица Новогиреевская, владение 5 (ВАО)», - говорится в сообщении.

Ранее, 30 мая 2018 года АО «Мосотделстрой №1» направил в Минстрой России обращение с намерением стать приобретателем объекта незавершенного строительства и земельного участка и исполнить обязательства застройщика АО «Глобинвестстрой» перед участниками долевого строительства.

«Это важный шаг на пути к решению проблемы долгостроя. Теперь кандидатура АО «Мосотделстрой №1» в качестве нового застройщика ЖК «Терлецкий парк» будет рассмотрена Арбитражным судом Московской области», - пояснил председатель комитета Константин Тимофеев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ЖК «Терлецкий парк» будет достроен за счет бюджетных средств путем передачи объекта незавершенного строительства в рамках процедуры банкротства новому застройщику – городской организации. Этим застройщиком станет АО «Мосотделстрой №1».

Строительство ЖК «Терлецкий парк» началось в 2004 году. В отношении застройщика проекта – компании «Глобинвестстрой» – 5 апреля 2017 года была введена процедура наблюдения, а также возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Всего по объекту привлечено более 600 граждан участников долевого строительства.