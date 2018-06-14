РИАМО - 14 июн. В Москве болельщики, которые наблюдают за первой игрой чемпионата мира по футболу в фан-зоне на Воробьевых горах, встретили третий гол сборной России в ворота Саудовской Аравии криками, аплодисментами и танцами, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Третий гол забил нападающий сборной России Артем Дзюба.

Многие из болельщиков начали танцевать от радости. Поддерживают сборную также гости из других стран - третий гол с радостью также встретили болельщики из Мексики.

Первый матч чемпионата мира по футболу проходит на столичном стадионе «Лужники», сборная России играет против команды из Саудовской Аравии. Россияне открыли счет на 12 минуте – первый мяч забил полузащитник Юрий Газинский. На 43 минуте встречи отличился полузащитник Денис Черышев.

Люди в фан-зоне после второго мяча в ворота Саудовской Аравии скандируют: «Россия! Россия!».

Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.