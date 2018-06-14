РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 июн. Участники летнего лагеря временного пребывания школы №54 поселка Октябрьский Люберец в четверг побывали на экскурсии в пожарной части №232, ребятам рассказали о правилах безопасности, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого территориального управления «Мособлпожспаса».

«Ребята из лагеря дневного пребывания «Маленькая страна» школы №54 используют это время с толком. Экскурсия в пожарно-спасательную часть №232 в четверг (14 июня – ред.) оказалась информативной и увлекательной», – говорится в сообщении.

По словам эксперта Люберецкого ТУ «Мособлпожспаса» Елены Костюченко, трудно отыскать ребенка, который испытал равнодушие к экскурсии.

«Даже мельком посмотреть на несущихся куда-то на помощь борцов с огнем – уже большая удача. А рассмотреть пожарно-спасательное оборудование, технику, боевую одежду пожарных и услышать интересные истории тех, кто, рискуя жизнью, спасает людей, несомненно, интересно детям любого возраста», – добавила Костюченко.