РИАМО - 14 июн. Футболисты сборной России отправили в ворота Саудовской Аравии третий мяч в ходе первой игры чемпионата мира FIFA 2018 на столичном стадионе «Лужники», передает в четверг корреспондент РИАМО.

Первый гол на 12 минуте первого тайма забил полузащитник Юрий Газинский. Автором второго мяча стал полузащитник Денис Черышев, он отличился на 43 минуте встречи.

Третий мяч на 71 минуте во втором тайме забил нападающий Артем Дзюба.

Первый матч чемпионата мира по футболу проходит на стадионе «Лужники» в Москве.

Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.