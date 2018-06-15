РИАМО - 15 июн. Правоохранительные органы готовы к проведению мусульманского праздника Ураза-байрам в Москве и Подмосковье, всего подготовлено более 40 площадок.

Мероприятия одного из важнейших мусульманских религиозных праздников – Ураза-байрама (Праздник разговения) -пройдут 15 июня 2018 года на семи площадках в шести административных округах города Москвы: в ЦАО (Московская соборная мечеть, Историческая мечеть); СВАО (Духовно-просветительский комплекс мечетей «Ярдам» и «Инам»); ЗАО (Мемориальная мечеть на Поклонной горе «Шухада»); ВАО (павильон №2 ПКиО «Сокольники»); ЮАО (Спортивная площадка на территории Братеевского каскадного парка); ЮЗАО (земельный участок у Бутовского лесопарка).

Всего в обеспечении общественного порядка и безопасности в местах проведения религиозного праздника задействуется наряд в количестве более 4 тысяч человек, 125 рамочных металлодетекторов, более 3 тысяч металлических ограничительных барьеров.

В день празднования Ураза-байрама с 5:30 на несколько часов закроется на вход станция метро «Проспект мира» Кольцевой линии, прибывшие на нее пассажиры смогут выйти в город или перейти на одноименную станцию Калужско-Рижской линии.

В Подмосковье праздничное богослужение планируется провести на 38 площадках в 33 муниципальных образованиях региона. Ожидаемое количество участников – более 100 тысяч верующих.

Ураза-байрам – исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан. Традиция празднования дня разговения ведет свое начало со времен пророка Мухаммеда с 624 года. В день праздника мусульмане совершают праздничную ритуальную молитву, готовят традиционные блюда, а после молитвы накрывают праздничные столы, приглашают в гости соседей, родственников и друзей.